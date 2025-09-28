Kabine toplantısı yarın Beştepe’de: ABD temasları, ekonomi ve güvenlik gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşmelerin sonuçları, enflasyon verileri ve “Terörsüz Türkiye” süreci değerlendirilecek.

Toplantının ana başlığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin sonuçları oluşturacak.

Görüşmede; F-16 ve F-35 alımı, KAAN savaş uçağının motor talepleri, Halkbank davası, Heybeliada Ruhban Okulu, ABD’nin Türkiye’ye ticari yaptırımları ve Rusya’dan petrol ürünleri alımı gibi başlıklar ele alınmıştı. Kabinede, bu görüşmelerin ayrıntıları ve ABD’nin Ankara’nın taleplerine verdiği karşılık değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye Süreci

Kabinenin gündeminde ayrıca Meclis’te devam eden Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu çalışmaları da bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ekim ayında yasal değişikliklere işaret etmesi, sürecin kabinede kapsamlı biçimde masaya yatırılacağı beklentisini güçlendiriyor.

Ekonomide yol haritası

Toplantıda, 3 Ekim’de açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomik gelişmeler de ele alınacak. Merkez Bankası rezervleri, faiz politikaları ve fiyat istikrarına ilişkin adımlar kabinenin ekonomi gündemini oluşturacak.