Kabine yarın Beştepe’de toplanacak: Gündemde uçak kazası, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, 20 askerin şehit olduğu uçak kazası, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve Gazze ile Suriye’deki son durum yer alacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen kazaya ilişkin TSK ekiplerinin bölgedeki çalışmaları, toplanan deliller ve ilk tespitler hakkında kabineye kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
Toplantıda ayrıca, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve Türkiye’den çekilme kararı sonrasında sınır ötesi ve saha gelişmeleri değerlendirilecek.
Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve yeni döneme ilişkin para politikası adımları ele alınacak.
Kabine toplantısında Gazze’de ateşkes sonrası insani durum ve Suriye’deki gelişmeler de gündeme gelecek.