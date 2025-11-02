Kabine yarın toplanacak: Gündem “Terörsüz Türkiye”, ekonomi ve Gazze

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrasında sahadaki son durum değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayların da kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Ekonomi başlığı: Enflasyon ve hayat pahalılığı

Kabinenin bir diğer önemli gündemi ekonomi olacak. Ekim ayı enflasyon verileri ışığında, fiyat istikrarı ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında atılacak ek adımlar ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, sosyal destekler ve ücret politikalarına ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Gazze başlığı: Ateşkes sonrası süreç ve insani yardım

Toplantıda, ilan edilen ateşkes sonrası Gazze’deki son gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgeye yönelik insani yardım faaliyetleri, yeniden imar süreci ve güvenlik planlaması için yürütülen diplomatik temaslar da masada olacak. Ankara’nın kurmayı planladığı “Gazze görev gücü”ne ilişkin hazırlıklar, kabineye aktarılacak.

Eurofighter ve savunma gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından hız kazanan Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin son gelişmeler kabineye sunulacak.

Almanya Başbakanı Merz’in Türkiye ziyareti öncesi savunma ve diplomasi başlıklarının da kabinede ele alınması bekleniyor.