Kabine yarın toplanıyor: Bayram tatili 9 gün olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplaması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda TSK'nın Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyon ile Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ele alınacak.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasına yönelik bir değerlendirmenin de yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Düzenleme yapılmaması durumunda bayram tatili 3 gün olacak.

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.