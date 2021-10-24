Kabine yarın toplanıyor: Gündem koronavirüs ve 10 büyükelçi

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantının ana gündem maddesinin koronavirüs salgının olması bekleniyor.

Toplantıda artan vaka sayıları ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçiye ilişkin durum ise toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin 'istenmeyen isim' ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan G20 Liderler Zirvesi'ne dair hazırlıklar ve terörle mücadelede gelinen nokta da kabine toplantısında ele alınacak. Liderler zirvesi, bu ayın sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.