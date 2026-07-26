Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ekonomi ve bölgesel gelişmeler var

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde ekonomi yönetiminin yol haritasından dış politika başlıklarına, güvenlikten orman yangınlarıyla mücadeleye kadar birçok konu yer alacak.

Kabinenin öncelikli gündem maddelerinden birini, TBMM'ye sunulması beklenen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ilişkin yasal düzenlemeler oluşturacak. Toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki son değerlendirmelerinin de ele alınması bekleniyor.

Ekonomide son gelişmeler değerlendirilecek

Kabinede ekonomi başlığı altında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararının ardından para piyasalarındaki gelişmeler ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik atılabilecek ilave adımlar masaya yatırılacak.

Bölgesel gelişmeler ve savunma gündemi

Toplantıda, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji fiyatları ve Türkiye ekonomisine olası etkileri de değerlendirilecek.

NATO Zirvesi kapsamında ABD ile gerçekleştirilen temasların sonuçları da Kabine gündeminde yer alacak. Bu kapsamda, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik süreç ile F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimine ilişkin yürütülen çalışmaların geldiği aşamanın ele alınması bekleniyor.

Orman yangınları da gündemde

Kabine toplantısında, son dönemde farklı bölgelerde etkili olan orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum, riskli bölgelerde alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek.