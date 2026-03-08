Kabine yarın toplanıyor: Gündemde Orta Doğu’daki savaş var

Ankara, ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi yakından izliyor.

Beştepe’de yapılacak Kabine toplantısında bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye’nin diplomatik ve güvenlik açısından atabileceği adımlar değerlendirilecek.

İran’dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına yönelmesinin ardından düşürülmesi de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Söz konusu gelişmenin ardından Ankara ile Tahran arasında diplomatik temas kurulmuş, Türkiye tepkisini iletmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin provokasyonlara kolayca gelmeyecek bir ülke olduğunu vurgulamıştı.

Kürt gruplar iddiası ve bölgesel güvenlik

Kabine toplantısında ABD’nin bazı Kürt gruplarını İran rejimine karşı örgütlediği yönündeki iddialar da değerlendirilecek. Ankara’nın, İsrail’in uzun süredir bu yönde bir strateji izlediği görüşü üzerinde durduğu belirtiliyor.

Toplantının güvenlik başlıkları arasında Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği için hazırladığı planlar da yer alacak. Bu kapsamda KKTC’de F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılması konusunun da ele alınması bekleniyor.

Savaşın ekonomiye etkileri

Kabine’de Orta Doğu’daki gerilimin Türkiye ekonomisine olası yansımaları da gündeme gelecek. Özellikle enerji fiyatları ve finansal piyasalar üzerinden ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Dezenflasyon sürecini etkileyebilecek gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda, olası ekonomik tedbirlere ilişkin bir yol haritasının da ele alınması bekleniyor.