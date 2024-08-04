Kabine yarın toplanıyor: Gündemdeki başlıklar neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da belirsizlik ve riskler daha arttı. İran'ın İsrail'e yanıt vereceği beklentisi var. Saldırı ne zaman olacak, kapsamı merak konusu.



İsrail'in Gazze'deki ateşi Ortadoğu'nun geneline taşıma yönünde bir çabası olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayindeki hazırlıkları Kabine gündeminde olacak.



Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri hareketlilik takip ediliyor. Operasyonlar sürecek, ayrıntıları Kabine'de ele alınacak.