Kabine yarın toplanıyor: Kritik başlıklar masada

Kabinenin yeni haftadaki toplantısında, Ortadoğu’da savaşa ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran’ın ABD’ye sunduğu ateşkes planının da değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki son durumun görüşülmesi öngörülüyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye etkileri ile alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak, enflasyon hedefleri de gündemde yer alacak.

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmeler de masaya yatırılacak. Kamuoyunda sürecin yeni bir aşamaya geçebileceğine yönelik iddialar bulunurken, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabinenin gündeminde ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları da yer alacak. Okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi planlanıyor.

Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantıda ele alınabilecek başlıklar arasında bulunuyor. Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayramın birinci gününün çarşamba olması 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor.

Pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapabilecek.