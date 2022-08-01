Kabine'de ana gündem; ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında ana gündem ekonomi, tahıl sevkiyatı, COVID-19, terörle mücadele olacak.

Toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı, ilk sevkiyatın bugün saat 08.30'da başlayacağını açıkladı.

Ekonomide, enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi, dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Son günlerde artış gösteren COVID-19 vakaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de toplantıda ele alınacak.

Saat 16.00'da başlayacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.