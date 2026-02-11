Kabinede değişiklik: İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yeni isimler getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama!

Yerlikaya, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığı İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi’ye devrettiğini belirtti.

Mustafa Çiftçi’yi tebrik eden Yerlikaya, yeni görevinde başarılar dileyerek, “Allah hayırlı uğurlu etsin.” ifadesini kullandı.

Görev süresi boyunca verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu aktaran Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.



Bakanlığım… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2026

Yılmaz Tunç’tan görev devri ve teşekkür mesajı

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek’e başarılar diledi.

Tunç, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olmanın ve AK Parti davasına gönül vermenin kendisi için her zaman bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında, 23 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yüksek standartlı demokrasiye ulaşması ve hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan reformlara katkı sunmanın onurunu yaşadıklarını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de ülke ve millet için çalışmaya devam edeceklerini belirten Tunç, “Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.