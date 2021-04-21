Kabine'de revizyon devam eder mi?

Haftalardır süren kabine değişiklikleri beklentisinde ilk adım bu sabaha karşı Resmi Gazete ile gelirken daha kapsamlı bir revizyon için beklenti devam ediyor.

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, bayram sonrasına en az 4-5 bakanlıkta daha değişiklik olabileceğini ve normal şartlarda seçime kadar bu yeni kabine ile devam edilebileceğini ifade etti.

Mini revizyonla ilgili olarak üst düzey bir yetkili, genel bir kabine değişikliği beklentisi olduğunu kaydederek, "Ancak Pekcan'ın dezenfektan olayı kabul edilebilir değildi. Görevde devam edemeyeceği sinyalini almıştı zaten bu olaydan sonra" dedi ve kabine değişikliği planının bu nedenle iki parça haline dönmüş olabileceğini söyledi.

Yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genellikle bir dönemde iki kabine ile çalıştığına işaret ederek, "Değişiklik de dönem ortası gibi oluyor. Şimdi kongre oldu parti yönetimi değişti, TBMM yönetimi değişti. Artık kabinede de değişim zamanı demek bu. Zaten yaptığı çalışma tatilinde de kabine çalışıldı. Yorulan ve performansından memnun olunmayan bakanlıklarda değişiklikler olacaktır" dedi.

AK Parti’ye yakın bir kaynak da Pekcan’ın yaptığının herkesi zora sokan bir davranış olduğunu söyleyerek, yeni gelen Bakanın da Berat Albayrak'a yakın bir isin olduğunu vurguladı.

Aynı kaynak, "Kabine değişiklik beklentisi bitmedi. Kabine ile ilgili genel bir beklenti halen var. Cumhurbaşkanı zamanlamasını ayarlıyordur. Çünkü beklenti oluşunca medyada yer alınca, isimler verilince yapacaksa da bekletebiliyor" diye konuştu.