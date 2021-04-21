Kabine'de revizyon

DÜNYA - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bir süredir eşine ait şirketin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satışı yaptığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan kararla görevden alındı.Pekcan’ın yerine Ticaret Bakanı olarak, AK Parti eski Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı.

Derya Yanık ve Vedat Bilgin yeni bakanlar

Bu arada Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Derya Yanık



Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Derya Yanık, AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Bakan Yanık son olarak serbest avukatlık yapıyordu.



Vedat Bilgin



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Vedat Bilgin, 26’ncı dönem AK Parti milletvekilliği yaptı. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.