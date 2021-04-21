Kabine'de revizyon: İki yeni bakanlık, üç yeni isim

DÜNYA - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bir süredir eşine ait şirketin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satışı yaptığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Pekcan’ın yerine AK Parti’nin önceki dönem Grup Başkanvekilliğini yapan Mehmet Muş atandı.

Pekcan ile ilgili kararnamede, ‘görevine son verilmiştir’ ifadesi dikkat çekti. Bundan önceki son bakan değişimi Berat Albayrak’ın istifasında yaşanmıştı. 10 Kasım 2020’de yayınlanan kararname, “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan’ın Atanması Hakkında Karar” ismiyle yayınlaşmıştı.

İki yeni bakanlık, iki yeni bakan

Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Mevcut Bakan Zehra Zümrüt Selçuk bölünen bakanlıklarda görevlendirilmedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyelerinden Avukat Derya Yanık atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise 26’ncı dönem AK Parti milletvekilliği de yapan akademisyen Vedat Bilgin getirildi.

Ticaret Bakanı Muş, ekonomi torbalarının mimarıydı

Ticaret Bakanı olarak atanan Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde TBMM’ye sunulan ekonomiyle ilgili kritik torba düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapıyordu.

Aslen iktisatçı olan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK Parti Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24, 25 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı.

Derya Yanık, Kabine'nin tek bakanı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

Vedat Bilgin, 'başdanışmanlık' görevindeydi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet birimleri Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü.