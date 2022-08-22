Kabinenin gündemi fiyat artışları ve enflasyon

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 hafta aradan sonra bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Ana gündem maddesinin ekonomi olması beklenen toplantıda, enflasyonla mücadele ve fiyat artışlarına karşı alınacak önlemler ele alınacak.

Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirime kararının sonuçları da değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.