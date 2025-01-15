Kaboğlu açıkladı! İstanbul Barosu olağanüstü kurultaya gidiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açılmasının ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar baro binasında bir araya geldi.

Kaboğlu, burada yaptığı açıklamada, 19-20 Ekim 2024'teki kurultayda İstanbul Barosuna üye avukatların iradelerini ortaya koyarak bir yönetim belirlediğini kaydederek, son 2,5 ayda gerçekleştirilen 47 ruhsat töreni dahil 50 kez hukuka, ahlaka, Anayasa'ya, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve meslek etik ilkelerine bağlı avukatlık andı içtiğini ifade etti.

Yaptıkları işlem, söylem ve eylemlerin aykırılık teşkil etmediğini savunan Kaboğlu, 22 Aralık'ta baroya yönelik "savcılık soruşturması yapılacağı" açıklamasıyla karşılaştıklarını anlattı.

7 Ocak 2025'te adliyeye davet edildiklerini aktaran Kaboğlu, "Biz ifade vermedik, savunma yapmadık, yalnızca beyanda bulunduk. Savcılığın kamuoyuna yaptığı açıklama ve yürüttüğünü beyan ettiği soruşturma tümüyle avukatlık yasasına ve Anayasa'ya aykırıydı, bunu beyan ettik. Hatta Adalet Bakanlığının sonradan verdiği onayın iptali amacıyla Ankara İdare Mahkemesine de başvurduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa'ya ve yasaya aykırı bir soruşturma yürütmekle yetinmeksizin dün itibarıyla hakkımızda İstanbul Barosu'nun 20 Ekim günü belirlediği yönetimin sona erdirilmesi amacıyla dava açmış bulunuyor. O da yine anayasaya, avukatlık kanununa ve hukuka aykırı biçimde ortaya konulmuş bulunuyor." dedi.

Bu durumun baroya ve üye binlerce avukatın demokratik iradesine müdahale olduğunu savunan Kaboğlu, "Hiçbir biçimde hiçbir organın Anayasa dışında işlem yapması Türkiye Cumhuriyeti'nde mümkün değil. Çünkü Anayasa'mıza yasama, yürütme ve yargı bağladır, bağlı olmalıdır. Bu açıdan sav, savunma, hüküm üçlüsünde savunmanın haklarını savunmak için İstanbul Barosu diğer barolar gibi çaba gösteriyor." diye konuştu.

İstanbul Barosu'nun şubatta olağanüstü kurultaya gideceğini duyuran Kaboğlu, "23 Şubat günü yapacağımız olağanüstü kurultay kararımızı burada açıklıyorum. Bu kurultay, demokrasinin ne olduğunu, demokrasinin ancak hukuk yoluyla işlediğini ve inşa edilebileceğini, İstanbul Barosu'nun 67 bin avukatı, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün Türkiye barolarının desteğiyle Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, yasama, yürütme ve yargıya, anayasal organlara duyuracak. Hepiniz şimdiden 23 Şubat demokrasi kurultayına davetlisiniz." ifadelerini kullandı.

"TBB, İstanbul Baromuzun yanında omuz omuza bu süreci yürütmeye kararlıdır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da 23 Şubat'taki olağanüstü kurultaya destek vereceklerini söyledi.

12 Eylül 1980'de İstanbul Barosu'nun kapısına mühür vurulmaya çalışıldığını kaydeden Sağkan, şöyle konuştu:

"O mühür bugün baromuzun onur nişanelerinden biridir. Çünkü tarih kimin haklı, kimin haksız olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Aradan 45 yıl geçtikten sonra yöntemin değişmediğini görüyoruz. Ancak bir asırdır olduğu gibi İstanbul Barosu, bu baskılar karşısında susmaz, korkmaz ve sinmez. 23 Şubat'ta İstanbul Barosu'nu sindirmek için harekete geçenlere karşı baromuzun genel kurulu, tüm Türkiye'den avukatların, baro başkanlarının katılımıyla en güzel cevabı verecektir. Barolar bu tür yargısal araçlar kullanılarak susturulmaya, sindirilmeye karşı tüm bileşenleriyle mücadeleye hazırdırlar. TBB de İstanbul Baromuzun yanında bu mücadelede omuz omuza bu süreci yürütmeye kararlıdır."

İstanbul Barosu eski başkanları Filiz Saraç ve Mehmet Durakoğlu ile avukat gruplarının temsilcileri Hasan Kılıç, Mehmet Turgay Bilge, Ali Gürbüz, Abdulhalim Yılmaz ve Mert Er Karagülle'nin de konuşma yaptığı toplantıda, 23 Şubat'taki genel kurulun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep edilmişti.