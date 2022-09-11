Kaçak avcılar orman koruma görevlisini öldürdü
Hatay'ın Defne ilçesinde kaçak avlanan kişiler, av koruma ve kontrol ekibine ateş açtı. Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol ekibi, Ballıöz Mahallesi'nin kırsalında denetim yaparken kaçak avcılarla karşılaştı. Ekip görevlisi M.A.K. ve M.A, kaçak avcılara müdahale etmek isterken şüpheliler ateş açtı. Olayda iki görevli yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.A.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.