Kaçak elektronik operasyonunda 3 milyon TL'lik ürün yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 310 bin TL olan kaçak elektronik ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik ticareti yaptığı belirlenen F.K. (22) isimli şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, merkez ilçede şüpheliye ait ev ve iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 229 kulaklık, 12 farklı markaya ait cep telefonu, 8 taşınabilir hoparlör ve 5 saç şekillendirme-kurutma seti olmak üzere toplam 254 elektronik cihaz ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

F.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.