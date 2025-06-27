Kaçak sigara sattılar, 70 Milyon TL'lik servet kazandılar!

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, yasa dışı yollardan temin edilen 15 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yurda kaçak yollarla soktukları sigaraları satarak gelir elde ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Osmaniye ve Adana'da belirlenen adreslere savcılık talimatıyla eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, şüphelilere ait banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplara, 14 farklı kredi kartına, 1 iş yerine, 3 konuta, 4 arsa tapusuna, 1 minibüs, 1 panelvan, 1 otomobil ve 5 motosiklete el konuldu. Ayrıca, 15 bin 630 paket kaçak sigara, 16 bin 100 adet boş makaron, 80 gram altın ziynet eşyası ile 644 bin 700 TL nakit paraya da el konulması dikkat çekti.

Yaklaşık 70 milyon TL mal varlığı belirlendi

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve yapılan incelemeler sonucunda, yasal bir gelir kaydı bulunmayan şahısların banka hesapları ve taşınır-taşınmaz varlıklarıyla birlikte toplam mal varlıklarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirlendi.

Banka hareketlerinde yer alan para trafiği, savcılık tarafından "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama" suçu kapsamında değerlendirildi.