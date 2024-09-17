Kaçak silah operasyonlarında 227 tabanca ele geçirildi! 9 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satışı yapıldığı belirlenen Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı adreslere bu ay operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar da İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.