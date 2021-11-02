Kaçak telefon uyarısı: e-Devlet hesabınızı kontrol edin
Telefon klonlayanlara karşı 40 ilde operasyon başlatan Bakanlık, yurt dışından getirilen kaçak telefonlar için uyarıda bulundu.
ANKARA(DÜNYA) - İçişleri Bakanlığı, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen cep telefonlarının, eski model cep telefonlarının IMEI bilgileri klonlanarak kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlattı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendirilen riskli iş yerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapıldığı bildirildi.
Açıklamada kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonlarının ilerleyen tarihlerde vatandaşları mağdur ettiği belirtilerek, “Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir.” denildi.