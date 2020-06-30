Kaçak tütüne artık hapis cezası uygulanacak

30 Haziran 2020

Tütün ürünlerinden elde edilen gelir Türkiye’de devletin en önemli vergi kalemleri arasında yer alırken, sadece 2019 yılında sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi. Buna karşın devletin, son yıllarda yaygın hale gelen yasadışı açık tütün ürünlerinden kaynaklanan vergi geliri kaybı 15 milyar liraya yaklaştı. Milyarlarca lira vergi kaybına uğranması üzerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılarak bugünden itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigarı kağıdının doldurulmuş şekilde satanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Internette de bakkalda da yasak!

Türkiye’de, yasadışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor. Bugün uygulamaya giren kanun ile artık bu tür faaliyetlerde bulananlara hapis cezası uygulanacak. Benzer bir uygulama 2014 yılında yurtdışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan kaçak sigaralar için de getirilmiş ve yüzde 20’nin üzerine çıkan yasadışı sigara satışı kısa sürede yüzde 4’e kadar gerilemişti. Uzmanlar, resmi makamların kararlı uygulamaları ile kısa sürede makaron veya yaprak sigara kâğıdı içinde kıyılmış tütün satışında da benzer başarının yakalanacağını ifade ediyor.

Zehir saçıyor!



İçine ne koyulduğu, nasıl üretildiği belli olmayan, devlet tarafından da kontrol edilemeyen kaçak sarma tütün zehir saçıyor. Hollanda Kamu Sağlığı ve Çevre Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre yasa dışı açık tütün ürünleri aynı zamanda büyük tehlike de saçıyor. Laboratuvar ortamında yapılan analizlere göre yasa dışı olarak üretilen tütün ürünlerinde; kabul edilen kadmiyum seviyesinin 5 kat, kurşun seviyesinin ise 6 kat olduğu tespit edildi. Ayrıca içinde yüksek miktarda talaş ve benzeri ürünlerin de bulunduğu saptandı.

Devletin büyük kaybı



Sigara vergilerinde yapılan son düzenlemelere göre, devlet 15 liralık bir paket sigaradan 12,8 lira vergi alıyor. Yasadışı açık tütün ürünleri satışından devletin kasasına bir kuruş gelir girmez iken, vergi kaybı 15 milyar liraya yaklaştı.