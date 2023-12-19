Kaçak yedek parçaya beş yıla kadar hapis istemi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak oto yedek parçası getirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan otobüs şoförünün 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık O.B. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanık O.B.'nin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen O.B. yönetimindeki otobüste 72 kutuda oto yedek parçası ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanık O.B'nin ifadesine de yer verildi.
Sanık O.B, oto yedek parçalarının kendisine ait olmadığını, parçaları Ukrayna'da İgor adında birinin yüklediğini, yükü Türkiye'ye getirmesi karşılığında 50 avro aldığını öne sürdü.