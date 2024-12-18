Kaçakçılar yakalandı! Lidya sikkeleri yarın Türkiye'ye iade ediliyor

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'ndaki yetkililerin şüphe üzerine yapıtığı bir aramada, M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikke ele geçirildi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görevli Nümizmat Ülkü Devecioğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Köker'in de aralarında bulunduğu uzmanlar sikkelerin tamamının Türkiye'ye ait olduğunu tespit etti.

Uzman tespitlerinin ardından Anadolu kökenli sikkelerin yarın düzenlenecek törenle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim edileceği açıklandı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek bu sikkelerle birlikte, 2024 yılında toplam 1149 tarihi eser doğduğu topraklara dönmüş olacak.