Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili Ün'ün direksiyon başında olduğu iddia edildi

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti. Ün ise bilgisi ve iradesi dışında aracının kullanıldığını açıklamıştı.

İHA'nin haberine göre; cip, Ediz Ün'ün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yapmış ve aynı günün gecesi, Ün sürücü koltuğundayken Kapıkule'ye giriş yapmıştı. Olayla ilgili soruçturma başlatırlırken, Ün'ün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi.

Ün'ün sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda durduğu ve kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi.

"Savcı beni arasın"

Bahse konu araç savcılık izniyle takip edilirken, Ün'ü evine bırakn aracın İstanbul istikametine doğru hareket ettiği ifade edildi.

İddiaye göre; araç sürücüsü gişelere gelmeden çakar ve tepe lambalarını açtı. Gişelerden geçiş yaptıktan sonra ise durduruldu. Aracın durdurulması ile şoförü CHP Milletvekili Ün'e bilgi verdi. Polis savcılık talimatı olduğunu söyleyerek, aracı aramak istedi ancak Ün, izin vermeyerek “savcı beni arasın” dedi. Savcı da Ün'ü arayarak aracın aranması gerektiğini söyledi. Ün, “Sadece bagaja bakabilirsiniz. Aracın iç kısmına bakmayacaksınız. Bagajda ne varsa benim bilgim yok. Bagaja bakabilirsiniz ama içine bakamazsınız” dedi. Ardından araç, Kapıkule Gümrük sahasına getirilerek bagajda bulunan malzemelere el konuldu. Sonrasında araç CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e teslim edildi.