Kacır: AR-GE harcamaları bir yılda 20 milyar dolara yükseldi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin AR-GE faaliyetlerindeki yükselişleri değerlendirdi. Kacır, Türkiye'de AR-GE harcamalarının bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Aynı zamanda Kacır, AR-GE insan kaynağının 20 bin kişilik artışla 311 bine eriştiğini açıkladı.

"AR-GE harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldi"

AR-GE faaliyetlerinde geçen yıl rekorlar kırdıklarını vurgulayan Kacır, "AR-GE harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken AR-GE insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 64,8'ini şirketler gerçekleştirdi. Özel sektörümüzün bu faaliyetlere yoğunlaşması doğru adımlar attığımızı teyit ediyor" bilgisini verdi.

Bakan Kacır, AR-GE insan kaynağının yüzde 34,2'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkati çekerek, yükseköğretimdeki AR-GE çalışanlarının ise yüzde 47,9'unun kadın olduğunu bildirdi.

İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının yüzde 46,9'unun yüksek teknoloji ve yüzde 40,2'sinin orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildiğinin altını çizen Kacır, "Dolaylı AR-GE teşviklerimizin (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV teşvikleri) şirketlerin AR-GE harcamalarındaki payı 2015'ten 2024'e, 10 puan artışla yüzde 25'e yükseldi. Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor" ifadelerini kullandı.