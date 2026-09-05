Kacır: Elektrikli ve hidrojenli araçlar Türkiye’nin otomotiv geleceğini şekillendirecek

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen "Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Geliştirme Yarışması", TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde devam ediyor.

Yarışları izleyip katılımcılarla sohbet eden Kacır, gazetecilere, TEKNOFEST’in dünyada eşi benzeri olmayan, gençlerin hayallerini araştırma projelerine, projelerini teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü adeta Türkiye'ye özgü bir garaj modeli olduğunu söyledi.

Bugün artık TEKNOFEST'lerden doğan binlerce teknoloji girişiminden bahsettiklerini belirten Kacır, bu girişimlerin kendi alanlarında çok başarılı ürünler, hizmetler, katma değerli neticeler elde ettiklerini bildirdi.

Elektrikli araç yarışmalarının da Türkiye'nin özellikle mobilite teknolojilerindeki hedefleriyle çok uyumlu olduğunu ifade eden Kacır, mobilitede, otomotiv sektöründeki dönüşümün yenilikçi enerji uygulamalarıyla hızlandığını belirterek, "Bataryalı araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenli araçlar geleceğin otomotiv endüstrisini şekillendirecek. Türkiye bu alanda bir yandan milli projeleriyle, TOGG'la var olurken bir yandan da gençlerinin bu teknolojileri daha etkin şekilde kavramaları ve bu alanda teknoloji geliştiren ekipler kurmalarına TEKNOFEST'lerle fırsat sunmuş oluyor. Buradaki ekipler bu alanda elde ettikleri deneyimlerle sonrasında endüstride önemli roller üstleniyorlar ve nihayetinde Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna önemli katkılar sağlıyorlar." diye konuştu.

Bütün bu süreçte heyecanını ortaya koyan tüm gençleri tebrik eden Kacır, "Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla genç TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. Bu haliyle de TEKNOFEST her yıl kendi rekorunu tazelemeye, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Kacır, TEKNOFEST kapsamında 61 farklı yarışma ve alt kategoride 150’den fazla müsabaka bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarışma finallerini Türkiye'nin farklı illerinde düzenliyoruz. İşte şimdi Kocaeli'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kampüsü içerisindeyiz ama sadece burada değil, Güneydoğu illerimizin tamamında yine Aksaray'da roket yarışmasıyla, Malatya'da insansız hava aracı yarışmasıyla Türkiye'nin farklı coğrafyalarında aslında bu heyecanı yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ben bu heyecana öncülük eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımıza, Selçuk Bayraktar Beyefendiye, tüm ekibine, bütün paydaşlarımıza, 100'den fazla paydaşla TEKNOFEST hayata geçiyor, gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Her yıl TEKNOFEST'lere katılan Türk gençliğine öz güven ve cesaret aşılayan liderliği dolayısıyla Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımı sunuyorum."