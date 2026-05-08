Kacır: Güneş enerjisine 13 yılda 895 milyarlık destek sağladık

Ferit PARLAK

Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigavata ulaştı. Bakanlık olarak 2012’den bu yana güneş santrali kurulumlarına yöne­lik teşviklerimizle 895 mil­yar liralık yatırımı destekle­dik” dedi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleş­tirilen Kalyon PV G12R TOP­CONPlus Üretim Tesisi Açı­lış Töreni’nde konuşan Kacır, Türkiye’nin, özellikle son yıl­larda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım yaparak Av­rupa’da birinci, dünyada dör­düncü konuma ulaştığını söy­leyerek, “Güneş paneli imalatı için 2012’den bu yana yatırım tutarı 151 milyar liraya ulaşan 134 proje için teşvik belgesi düzenledik. TÜBİTAK eliy­le son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye, 1397 bi­lim insanı ve gence 7 milyar li­ra destek verdik” diye konuş­tu.

Sadece 2035’e kadar Tür­kiye’de kurulacak 55 gigavat büyüklüğündeki güneş sant­ralleri için katma değerli üre­tim yapmakla yetinmeyecek­lerini belirten Kacır, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ih­racat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline gelecekleri­ni ifade etti.

Kacır, Kalyon PV tarafından hayata geçirilen G12R TOP­CONPlus’ın, fotovoltaik hüc­relerdeki kayıpları en aza in­direrek çok daha yüksek ener­ji çıktısı almayı sağlayan bir teknolojiyi bünyesinde ba­rındırdığına dikkati çekerek, “Bu yeni nesil teknoloji sadece sunduğu yüksek verimlilikle değil, zorlu çevresel koşullara karşı sergilediği üstün daya­nıklılık ve uzun ömürlü per­formansıyla öne çıkıyor. Kal­yon PV’nin toplam hücre üre­tim kapasitesi bu yatırımla birlikte 1 gigavattan 2,1 giga­vata yükseliyor ve bu yatırım Milli Teknoloji Hamlemiz için büyük bir kazanıma dönüşü­yor” dedi.

Kalyon PV’nin kapasitesi 2.1 gigavata çıktı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kal­yoncu, yeni yatırımlarla ener­ji üretiminde maliyet avantajı ve performans artışı elde edi­leceğini vurgulayarak, “Yak­laşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla Kalyon PV’nin toplam yerli güneş hücre­si üretim kapasitesi 2,1 giga­vat seviyesine ulaşmaktadır” dedi. Kalyon PV’nin yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni tesis, 1,1 GW güneş hücresi üretim ka­pasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabi­lecek güce sahip.

Bayraktar: Güneşin payı yüzde 63’e çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26 bin 478 megavat kurulu güce erişildiğini belirterek, yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını dile getirerek, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63’e çıktığını söyledi.

Bayraktar, “Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak” dedi. Geçen yıl toplam 3 bin 800 megavatlık YEKA yarışmalarının tamamlandığını ve güneş ve rüzgarda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması hedeflendiğini dile getiren Bayraktar, “Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz” dedi.