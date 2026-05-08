Kacır: Güneş enerjisine 13 yılda 895 milyarlık destek sağladık
İsrail, İran savaşının ve dolayısıyla yaşanan gelişmelerin, isabetli stratejiler uygulandığını kanıtladığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Son yıllarda hayata geçirdiğimiz atılımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güçteki payı yüzde 62’nin üzerine çıktı.
Ferit PARLAK
Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigavata ulaştı. Bakanlık olarak 2012’den bu yana güneş santrali kurulumlarına yönelik teşviklerimizle 895 milyar liralık yatırımı destekledik” dedi.
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen Kalyon PV G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde konuşan Kacır, Türkiye’nin, özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım yaparak Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü konuma ulaştığını söyleyerek, “Güneş paneli imalatı için 2012’den bu yana yatırım tutarı 151 milyar liraya ulaşan 134 proje için teşvik belgesi düzenledik. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye, 1397 bilim insanı ve gence 7 milyar lira destek verdik” diye konuştu.
Sadece 2035’e kadar Türkiye’de kurulacak 55 gigavat büyüklüğündeki güneş santralleri için katma değerli üretim yapmakla yetinmeyeceklerini belirten Kacır, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geleceklerini ifade etti.
Kacır, Kalyon PV tarafından hayata geçirilen G12R TOPCONPlus’ın, fotovoltaik hücrelerdeki kayıpları en aza indirerek çok daha yüksek enerji çıktısı almayı sağlayan bir teknolojiyi bünyesinde barındırdığına dikkati çekerek, “Bu yeni nesil teknoloji sadece sunduğu yüksek verimlilikle değil, zorlu çevresel koşullara karşı sergilediği üstün dayanıklılık ve uzun ömürlü performansıyla öne çıkıyor. Kalyon PV’nin toplam hücre üretim kapasitesi bu yatırımla birlikte 1 gigavattan 2,1 gigavata yükseliyor ve bu yatırım Milli Teknoloji Hamlemiz için büyük bir kazanıma dönüşüyor” dedi.
Kalyon PV’nin kapasitesi 2.1 gigavata çıktı
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yeni yatırımlarla enerji üretiminde maliyet avantajı ve performans artışı elde edileceğini vurgulayarak, “Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla Kalyon PV’nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 gigavat seviyesine ulaşmaktadır” dedi. Kalyon PV’nin yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni tesis, 1,1 GW güneş hücresi üretim kapasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip.
Bayraktar: Güneşin payı yüzde 63’e çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26 bin 478 megavat kurulu güce erişildiğini belirterek, yıl sonunda güneş enerjisinin toplam kurulu güçte zirveye çıkacağını dile getirerek, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63’e çıktığını söyledi.
Bayraktar, “Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak” dedi. Geçen yıl toplam 3 bin 800 megavatlık YEKA yarışmalarının tamamlandığını ve güneş ve rüzgarda her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması hedeflendiğini dile getiren Bayraktar, “Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz” dedi.