Kacır: Üreticimizin emeğini daha güçlü ekonomik değere dönüştürdük

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım teşvik mekanizmaları, planlı sanayi alanları, KOBİ’lere sundukları destekler ve bölgesel kalkınma projeleri ile Konya’nın yanında olduklarını söyledi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen Konya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışını gerçekleştirecekleri 12 proje ile imzalarını atacakları 33 projenin Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

Kacır, "2026’nın Ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında, Konya’da; akıllı tarım teknolojileri ve makineleri, askeri ekipman ve mühimmat, motorlu taşıt aksam ve parçaları, demiryolu araçları parçaları üretimine dönük hayata geçirilecek toplam 11,1 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 30 proje başvurusu aldık. Bu programda desteklediğimiz projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek ve Konya’yı üretimde, inovasyonda ve yerel kalkınmada örnek bir konuma taşımak arzusundayız. Mevlana Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde yürütülen bin 460 projeye 3,4 milyar lira, KOP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de 885 projeye 9,4 milyar lira destek sağladık. Bugün de şehrimizin kalkınma yolculuğunu hızlandıracak, Mevlana Kalkınma Ajansımız ve KOP Bölge Kalkınma İdaremizin destekleriyle hayata geçecek 9 projenin açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ayrıca, KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ve Mevlana Kalkınma Ajansımızın destekleriyle, toplam yatırım büyüklüğü 370 milyon lirayı aşan 33 proje için protokolleri imzalayacağız. Tarımsal üretimden hayvancılığa, su ve enerji verimliliğinden savunma sanayiine, gastronomiden geleneksel el sanatlarına ve kadın istihdamına uzanan bu projelerle Konya’mızın üretim kapasitesini artıracak, yerel ekonomisini destekleyeceğiz. Konya’mızı Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği konuma ancak ve ancak yüksek teknolojiyle ve katma değerli üretimle taşıyabiliriz" diye konuştu.

"Konya’da bugüne kadar bin 472 projeye destek sağlanmıştır"

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, MEVKA olarak kuruldukları günden bugüne kadar "kalkınma yerelden başlar" düsturu ile sorumluluk alanlarında yer alan Konya ve Karaman’da bölge planları ve sonuç odaklı programlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde Konya’da bugüne kadar bin 472 projeye destek sağlanmıştır. Bugün de yenilikçi imalat teknolojileri ve test altyapılarının geliştirilmesinden kültürel mirasın korunmasına, kırsal kalkınma ve yerel üretimin desteklenmesinden kapsayıcı sosyal politikalarla kadın ve genç istihdamının artırılmasına, farklı başlıklarda ajansımızca desteklenen 5 projenin açılış ve 4 projenin de sözleşme imza törenini bakanımızın himayelerinde gerçekleştireceğiz" dedi.

"Üreticimizin emeğini daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürdük"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bugün açılışı yapılacak ve imzaları atılacak çalışmalar; üreten, istihdam sağlayan, yerel değerlerini koruyan ve geleceğe güvenle bakan daha güçlü bir Konya adına son derece önemli bir adım olacaktır. Açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında; Büyükşehir Belediyesi olarak; SOGEP, MEVKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi' de bulunuyor. Proje kapsamında Beyşehir, Kadınhanı, Derbent ve Cihanbeyli’deki üretici yapılarımızı eğitim, makine-teçhizat, dijital pazarlama ve e-ticaret destekleriyle güçlendirdik. Kadınhanı’nda kaşar peyniri, Derbent’te fasulye, Cihanbeyli’de ise gömeç ekmeği üretimi için yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Böylece coğrafi işaretli lezzetlerimizi yalnızca korumakla kalmadık; üreticimizin emeğini daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürdük" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, "Konya’mız köklü mirası üretim azmi ve üretim çeşitliliği ile kalkınma meşalesini her geçen gün daha da yukarı taşımaktadır. İşte bu güçlü vizyonun izleri olarak KOP Kalkınma İdaremiz ve Mevlana Kalkınma Ajansımız koordinesinde tarımdan sanayiye geniş bir alanda hazırlanan yatırımları birlikte hayata geçiriyoruz" diye konuştu.