Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu: Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Maltepe'de evinin önünden kaçırılan Karaal, Tuzla'da sağ olarak bulundu.

Erhan Karaal'ın sağlık durumu iyi

Edinilen bilgilere göre Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ne yaşanmıştı?

Olay, 17 Haziran akşamı saat 21.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek için evinden çıkan Karaal, aracının yanında beklediği sırada bir aracın yaklaşmasıyla saldırıya uğradı. Araçtan inen kişiler tarafından darbedilen Karaal'ın başına siyah çuval geçirildiği ve zorla araca bindirilerek kaçırıldığı öne sürüldü.

Kaçırılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olaya karışan aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi. Karaal'ın çocuğu ile bir komşusunun da kaçırılma anına tanıklık ettiği belirtildi.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Karaal'ı kaçıran kişi veya kişilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiğini açıklamıştı.

Kamera ve MOBESE'ler tek tek incelendi

İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü kapsamlı çalışmada güvenlik kamerası kayıtları ve MOBESE görüntülerinin tek tek incelendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce de olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Yaklaşık iki gün süren çalışmaların ardından Karaal, kaçırıldığı Maltepe'ye yakın konumdaki Tuzla'da bulundu.