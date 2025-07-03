Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti

Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Kadın yolcu sağ olarak kurtarılıken, pilot ise hayatını kaybetti.

Sivrihisar’dan Rize’ye gitmek üzere havalanan uçağın pilotu Mehmet Demirci’nin yanında yolcu olarak bulunan Hicran Kaya, kazanın ardından acil yardım çağrısında bulundu. "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin, ölüyoruz" diyerek yardım isteyen Kaya’nın çağrısıyla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD ekiplerinin yanı sıra bir askeri helikopterin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu, uçağın enkazı Rize-Bayburt sınırında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulundu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, yolcu Hicran Kaya’nın yaralı olarak kurtarıldığını, pilot Mehmet Demirci’nin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.