Kaçmaz: Pandemide konkordato başvurusunda artış yaşanıyor

Kerim ÜLKER

2018’de şirketlere iflas ertelemenin yerine getirilen konkordatoda süreçler, pandemi ile hem uzuyor hem de rakam artıyor. 2019’da yaklaşık 900 konkordato süreci yaşandı. Bu yıl ise 1.000’in üzerinde dosya olacağı ifade ediliyor. Yeni yılla birlikte tüm dünyayı etkileyen COVID-19 ile birlikte mahkemelerin çalışma koşullarında yavaşlama olduğunu dile getiren FBK & Partners Kurucu Ortağı Avukat Fatma Begüm Kaçmaz, “Pandemide birçok firma ödeme güçlüğüne düştü. Kurdaki artış çok etkiledi. 2019 yılında 899 şirket konkordato ilan etti. Bu yıl ise zordaki şirket sayısında artış var ve konkordatoya başvuran firma sayısında artış bekliyoruz" diye konuştu.

Keyfi başvurular engellendi

Konkordatoda son yapılan düzenlemeyle keyfi konkordato ilanlarının önlendiğini belirten Kaçmaz, “Konkordato başvurusu, içerinde iflas riskini de barındırıyor. Zira alacaklılar, yeterli çoğunlukta konkordato projesini kabul etmezlerse ticaret mahkemesi başvuruda bulunan firmanın iflasını açıklayabilir. Onun için konkordato, borçlu açısından içerisinde riskler barındıran bir yoldur ve suiistimal edilmesi riskler doğurur” dedi.

Konkordatoda borçluya kesin mühlet verilmesi ile birlikte borçlunun mal varlığı üzerindeki tasarrufunun kısıtlandığını anlatan Kaçmaz, şu bilgileri verdi: “Mühlet kararından itibaren borçlu; komiser denetimi altında işlerine devam eder, mahkemenin izni olmadan rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Borçlu bunlara aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir."

2018’de yolu açıldı

2 yıl önce şirketlere iflas ertelemenin yerine borç yapılandırmasıyla iflastan kurtulma yani konkordato yolu açılmıştı. Konkordato talep eden şirketlere, mali anlamda toparlanması için borçlarda vade ve/veya indirim fırsatları tanınıyor. Konkordato ilan eden şirket aleyhine vergi, harç, sosyal güvenlik primi dahil kamu ya da özel kişi alacakları için takip yapılamıyor. Daha önce başlamış takipler de duruyor.