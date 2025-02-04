Kadavra köpeği havalandırmada bir gün boyunda kuyumcu hırsızını aradı!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 Şubat gecesi bir AVM'ye havalandırmaya giren hırsız, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı.

Alarmın çalmasıyla Adana polisi harekete geçti. Aramada hırsız bulanamadı.

Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğu arandı.

Tüm gün süren aramaya karşı hırsız bir türlü bulanamadı. Polisin hırsızı bulmak için çalışması devam ediyor.