Kademeli emeklilik gelecek mi? 1999 sonrası sigorta girişi olanlar ve özellikle EYT'yi kıl payı kaçıranlar bu soruya yanıt arıyor. Hükümetin her açıklaması yakından takip ediliyor. Peki konu hakkında yeni bir gelişme var mı?

Kademeli emeklilik son durum nedir?

17 Haziran Salı günü itibarıyla kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yok. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" diyerek, mevcut prim-gün ve yaş koşularının süreceğini bir kez daha vurgulamıştı.