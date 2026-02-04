Kademeli emeklilik çıkacak mı, geliyor mu? Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilik konusu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar, emeklilik şartlarında bir değişiklik olup olmadığını yakından takip ediyor. Yüz binler, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden taleplerini dile getirirken "Kademeli emeklilik çıkacak mı, geliyor mu" sorusu her gün artarak devam ediyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Yeni bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda somut bir duyum veya kesin bir bilgi henüz yok.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre kademeli emeklilik talebi, siyasilerin sırtını dönemeyeceği bir büyüklüğe ulaştı. Bal, geçmişteki EYT örneğinde olduğu gibi, toplumsal mücadele büyüdüğünde siyasilerin bir çözüm iradesi göstermek zorunda kalabileceği ifade ediyor.