Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Milyonlar hükümetten emeklilik sisteminde değişikliğe gitmesini istiyor. 1 günle EYT'yi kaçıranlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çaba sarf ediyor. Her gün son durum araştırılırken "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt aranıyor.

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Kademeli emeklilikte bugün de yeni bir gelişme yaşanmadı. Seçim sürecinde hükümetin kanun teklifi vermesi bekleniyor.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sorununun 2027 yılında çözüleceğini söyledi. Karakaş, 17 ile 24 yıl gibi büyük bir uçurum oluştuğu, bu mağduriyetin giderilmesi için muhakkak bir düzenleme yapılacağı belirtti.