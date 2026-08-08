Kademeli emeklilik çıkıyor mu, ne zaman gelecek? Son durum nedir?

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Yaklaşık 4 milyon kişi emeklilik istiyor. EYT'den yararlanamayan, kısa süre ile kaçıran ve mağdur olduğunu söyleyen vatandaşlar hükümetten bir adım bekliyor. Her gün sıkça gelen soru "Kademeli emeklilik çıkıyor mu, ne zaman gelecek" oluyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş en son yaptığı açıklamada kademeli emeklilik sisteminin hem sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği hem de toplumsal adaletin sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Karakaş, emeklilikte kademe bekleyen kitlenin sahip olduğu stratejik oy potansiyelinin, yaklaşan seçim döneminde siyasi dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor.

İsa Karakaş bu yıl için bir adım atılmayacağını fakat 2027'de bir müjde belediğini belirtti.