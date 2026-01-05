Kademeli emeklilik gelecek mi? 2026'da kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?

EYT düzenlemesi milyonlarca kişinin yüzünü güldürürken yüz binler de EYT'yi kaçırdı. Adil bir sistem isteyen vatandaşların umudu kademeli emeklilikte... Yeni yıl ile birlikte düzenleme isteyen çalışanlar taleplerini sık sık yöneltiyorlar. Peki son durum ne?

Kademeli emeklilik bu yıl gelecek mi?

Yeni yıla girdik ve henüz hükümetten bir açıklama gelmedi. Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre 2026 yılında da kademeli emeklilik beklenmiyor.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş ise 2026 yılından umutlu olduğunu ve emeklilikte kademe bekleyenlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurguladı.