Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı? Kademeli emeklilik son durumu nedir?
Kademeli emeklilik için vatandaşlardan yoğun talep var. 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan ve EYT düzenlemesini kısa sürelerle kaçıran yüz binler hükümetin yeşil ışık yakmasını bekliyor. Her gün "Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı" sorusu artıyor.
Kademeli emeklilik gündemden düşmüyor. Konu kamuoyunda ve siyasi kulislerde yoğun bir şekilde konuşulmaya devam ediyor. Vatandaşlar her gelişmeden haberdar olmak isterken "Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı" sorusu da sıkça geliyor.
Kademeli emeklilik son durumu nedir?
Şu an için hükümetin öncelikli gündeminde bu konu yer almıyor. Bugün de yeni bir gelişme yaşanmadı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya bu yıl hükümetin adım atmasını bekliyor. Çetinkaya seçimler öncesi de yasanın çıkmasını öngörüyor.