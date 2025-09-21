Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

EYT düzenlemesinin yararlanamayan milyonlarca kişi mağdur olduklarını belirterek kademeli emeklilik siteminin gelmesi gerektiğini belirtiyor. Emeklilik hayalini kuran bu kesim, kademeli emeklilik formülüne dair yeni adımlar atılıp atılmayacağını merak ediyor. Beklentiler her gün artarken "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman gelecek" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında...

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Milyonların umutla beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi hakkında henüz hükümet kanadından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kısa zaman içinde olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı nasıl olacak?

Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.