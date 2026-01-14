KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ, ÇIKIYOR MU? İşte en son durum...

Kademeli emeklilik talebi, 2026’nın ilk aylarında yeniden tartışmaların merkezine oturdu. EYT kapsamı dışında kalan sigortalılar, olası bir düzenleme için hükümetten gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Uzmanlar konu hakkında zaman zaman açıklamalarda bulunurken "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu gündemden düşüyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

14 Ocak Çarşamba itibarıyla kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hakkında en yakın zamanda olumlu veya olumsu bir açıklama bekleniyor.

Uzmanlar arasında, seçimle birlikte kademeli emeklilik konusunda bir adım atılacağı görüşü hakim.