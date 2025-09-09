Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkıyor mu? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin dışında kalan, ancak prim gün sayısını doldurmuş çalışanlar kademeli emeklilik bekliyor. Milyonlarca insan, her gün bu konudaki yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Her gün cevap aranan soru "Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkıyor mu" oluyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Kademeli emeklilik için 9 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla resmi bir açıklama gelmedi. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" diyerek, mevcut prim-gün ve yaş koşularının süreceğini bir kez daha vurgulamıştı.

Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.