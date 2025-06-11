8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara erken emeklilik hakkı tanıdı. Bu durum yüz binlerce kişiyi mağdur etti. Adaletli bir geçiş süreci talebi isteyenlerin gündeminde kademeli emeklilik var. Aylardır bir açıklama bekleyen vatandaşlar bugün bir gelişme olup olmadığını sorgulamak için "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusuna başvuruyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

11 Haziran Çarşamba günü itibarıyla kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yok. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" diyerek, mevcut prim-gün ve yaş koşularının süreceğini bir kez daha vurgulamıştı.