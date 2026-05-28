Kademeli emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte son durum...

Yaklaşık 4 milyon kişi kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Hükümetten olumlu bir sinyal bekleyenler her gün yeni gelişme olup olmadığını sorguluyor. En son kulis bilgilerini öğrenmeye çalışanlar "Kademeli emeklilik gelecek mi" diye soruyor.

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun kademeli emekliliğin şu anda hükümetin gündeminde bulunmadığını belirtti. Erdursun, Türkiye'de hiçbir şeyin "kesinlikle olmaz" denilemeyeceğini vurgularken siyasi bir zorunluluk doğması halinde durumun değişebileceğine işaret ediyor.

Erdursun'a göre seçim ve siyasi rekabet bu durumu her an değiştirebilir.