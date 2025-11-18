Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek? Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilik konusu milyonların gündemindeki yerini koruyor. EYT'yi kaçıran vatandaşlar gözünü hükümetten gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Son dönemde artan talepler, düzenleme beklentilerini daha da yükseltti. Sosyal güvenlik uzmanlarının değerlendirmeleri yakından izleniyor. Her gün yöneltilen soruların başında "Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek" geliyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

18 Kasım 2025 Salı kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.