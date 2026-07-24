Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek? Bu yıl kademeli emeklilik gelecek mi? İşte son durum...

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9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler kademeli emeklilikle haklarına kavuşmak istiyor. Hükümetten her gün talepte bulunan vatandaşlar bir adım atılmasını istiyor. Peki konu ile alakalı son durum nedir?

Kademeli emeklilik geliyor mu?

Dünya Gazetesi yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu konuda kısa vadede bir yasal düzenleme beklemediğini, ancak ilerleyen yıllarda seçim odaklı olarak veya muhalefetin baskısıyla gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Hükümetten ise henüz bu konuda resmi bir çalışması bulunmuyor.