Kademeli emeklilik son durum... Bu yıl kademeli emeklilik çıkacak mı?

Kademeli emeklilik konusu, son dönemde milyonlarca sigortalının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak olası açıklamaları yakından takip ediyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay'ın kademeli emeklilik için kanun teklifini TBMM’ye sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.