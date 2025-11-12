KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Bu yıl kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelir?

EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle EYT'yi kıl payı kaçıranlar gözünü yeni düzenlemelere çevirmiş durumda. Sosyal medyada artan paylaşımlar, konunun kamuoyunda geniş yankı bulduğunu gösteriyor. Her gün bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı" diye soruyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

12 Kasım 2025 Çarşamba kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.