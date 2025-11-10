Kademeli emeklilik son durum... Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı?

Kademeli emeklilik gündemden düşmüyor. Yüz binler kendileri için bir yeşil ışık yakılmasını istiyor. Yasa için sesini duyurmaya çalışanlar yeni gelişme olup olmadığını sorguluyor. Günler ilerledikçe "Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı" sorusu daha da artıyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilik konusunda hükümet henüz bir adım atmış değil. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.