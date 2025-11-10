Kademeli emeklilik son durum... Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı?
EYT'yi kaçıranların gözü kulağı kademeli emeklilikte... Yüz binler çeşitli mecralardan taleplerini dile getirip hükümetin bir adım atmasını bekliyor. Konu her gün yoğun şekilde araştırılıyor ve kulis bilgisi olup olmadığı kontrol ediliyor. Arama motorları ve sosyal medya aracılığı ile "Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı" soruları yöneltiliyor.
Kademeli emeklilik gündemden düşmüyor. Yüz binler kendileri için bir yeşil ışık yakılmasını istiyor. Yasa için sesini duyurmaya çalışanlar yeni gelişme olup olmadığını sorguluyor. Günler ilerledikçe "Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı" sorusu daha da artıyor.
Kademeli emeklilik son durum nedir?
Kademeli emeklilik konusunda hükümet henüz bir adım atmış değil. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.
Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.