KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek?

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Milyonlarca vatandaş kademeli emekliliğin hayalini kuruyor. Mağdur olduğunu her fırsatta dile getiren vatandaşlar kademeli şekilde emekli olmak istiyor. Talepler art arda sıralanırken gündemden düşmeyen soru da "Kademeli emeklilik geliyor mu, ne zaman gelecek" oluyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kademeli emekliliğin mutlaka geleceğini ve umutların tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Karakaş kademeli emeklilik için 2027 yılını işaret ediyor.

Öte yandan İsa Karakaş prim günlerinde bir değişikliğe gidilmeyeceğini SGK'lılar için 7000, Memurlar ve Bağ-Kur'lular için 9000 prim gün sayısı olacağını savunuyor.